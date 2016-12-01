Эксперт Passion.ru Дмитрий Зазулин объясняет, почему так важно подольше прогревать свой автомобиль перед выездом, убирать снег не только с лобового стекла, но и с крыши, и не торопиться обгонять на зимних дорогах, даже если вы очень опаздываете. Нет, не только потому, что быть вежливым водителем — отличная идея (хотя и эта идея нам тоже очень нравится).

Дмитрий Зазулин Начальник отдела продаж легковых автомобилей «Панавто» (официальный дилер «Мерседес-Бенц»)

Проверьте снаряжение

Из-за слякоти и реагентов зимой пользоваться омывающей жидкостью для переднего и заднего стекол приходится чаще, чем летом. Поэтому с наступлением холодов полезно положить в багажник запасную канистру.

Убирать снег с автомобиля лучше специальной щеткой с мягкой щетиной. Кстати, не забудьте почистить не только лобовое и боковые стекла, но и крышу. Иначе при резком старте сугроб улетит в машину, идущую позади, а при резком торможении может оказаться на лобовом стекле собственного автомобиля.

Если вы собираетесь за город, обязательно положите в багажник небольшую автомобильную лопату, которая пригодится, если машина увязнет в глубоком снегу. Конечно, «раскопки» автомобиля лучше поручить мужчине, но в критических ситуациях справиться с этой задачей смогут и девушки. Проверьте, все ли у вашей машины в порядке с петлей для троса — если раскопать или растолкать ее, чтобы выехать из сугроба, не удастся, придется вызывать эвакуатор. Без троса можете не обойтись.

Прогрейте автомобиль

Большинство современных автомобилей не нужно прогревать зимой, достаточно дать двигателю поработать одну-две минуты — и можно ехать. Однако если температура на улице -30 С, стоит подождать чуть дольше, чтобы жидкости в двигателе и коробке передач прогрелись и нормально циркулировали. Конечно, если лобовое или боковые стекла замерзли, необходимо прогревать автомобиль, пока они не оттают.

Не торопитесь

Конечно, соблюдать скоростной режим необходимо в любую погоду, но в холода это особенно важно. Зимой нужно все делать плавно — летом высокую скорость можно быстро сбросить, сейчас же, стоит резко повернуть руль или резко стартовать со светофора, и машина запросто может сорваться в занос. Именно поэтому стоит по возможности воздержаться от обгона на заснеженных дорогах. Под снегом может оказаться лед, а даже небольшая ошибка в оценке ситуации — расстояние до идущего навстречу автомобиля, угол поворота и т.д. — приведет к тому, что вы не сможете завершить маневр и попадете в аварию.

Кстати, владельцам автомобилей, оборудованных системой курсовой устойчивости (ESP), проще вернуть автомобиль на траекторию движения во время заноса. Система снижает обороты двигателя и притормаживает колеса, таким образом возвращая автомобиль в полосу.

Тормозите «по науке»

Если машина не оборудована ESP и ее срывает в занос, действовать нужно исходя из типа привода. Владельцам переднеприводных автомобилей лучше не сбрасывать скорость и не нажимать на тормоз, это только усугубит ситуацию, стоит немного «поддать» газу. У заднеприводных машин обратная ситуация: необходимо придерживаться тех же оборотов, с которыми входили в поворот, и не увеличивать скорость.

Из-за наледи тормозной путь автомобиля увеличивается в среднем вдвое, и неопытный (а иногда и опытный) водитель может «догнать» впереди идущую машину. Поэтому не забывайте соблюдать дистанцию: в идеале расстояние должно быть таким, чтобы между двумя автомобилями уместился еще один.

Будьте внимательны

Зимой поздно светлеет и рано темнеет, поэтому большая часть поездок, к примеру, на работу и с работы, проходит в темноте. Поэтому перед началом движения не забывайте протирать передние фары и задние фонари.

Пешеходы в холодное время года, как правило, носят одежду темных цветов. Не отвлекайтесь: вы можете посмотреть на экран смартфона, чтобы прочесть смс, и именно в этот момент на дороге появится человек.

Относитесь внимательно и к другим водителям. Обращайте внимание не только на впереди идущий автомобиль, но и на соседние, и лучше уступите дорогу машине, которая настойчиво стремится в вашу полосу. Это всего лишь несколько секунд, которые не сделают вам «погоды», но помогут избежать аварии.

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