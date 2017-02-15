Выбирать подарки на 23 февраля легко, если не паниковать и не делать лишние движения. Для поиска мы использовали сервис Price.ru, который подсказывает самые выгодные цены на товары в интернет-магазинах. Иногда там можно найти щедрые предложения — удается сэкономить до 40% стоимости (даже без официальной скидки). Например, мы нашли фитнес-браслет Xiaomi Mi Band за 1090 рублей (самая низкая цена в Рунете, от магазина «Яркий фотомаркет»), тогда как другие предлагают купить то же самое за 1890 рублей.

Подарки до 3000 рублей

Внешний аккумулятор Asus ZenPower ABTU005 (1458 рублей)

Необходимая вещь — ваш мужчина всегда будет на связи с заряженным смартфоном. Купить здесь

Банный набор «Гладиатор» (2000 рублей)

Шлем гладиатора, коврик для бани в виде щита и эвкалиптовый веник — оригинальный подарок для любителей крепкого пара. Купить здесь

Термос Stanley (2408 рублей)

Пригодится и для далеких поездок, и для тяжелого рабочего дня, когда просто необходимо иметь под рукой горячий чай или кофе. Термос прочный, стильный и держит тепло до 24 часов. Купить здесь

Ящик для инструментов Stanley (2107 рублей)

Вместительный кейс от известного американского бренда Stanley — есть отделения для крупных и мелких деталей. Купить здесь

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band (1090 рублей)

Браслет отслеживает активность за день и выводит на экран время, пульс, шаги. Мощный аккумулятор, обилие функций и помощник во время спорта — то что нужно на 23 февраля. Купить здесь