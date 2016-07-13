Сегодня международный день защиты детей с онкозаболеваниями. Ранняя диагностика, а также адекватное и своевременное лечение могут спасти миллионы жизней

15 февраля — Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day). Он был объявлен Международной конфедерацией организаций родителей больных раком детей (International Confederation of Childhood Cancer Parent Organisations) в сентябре 2001 года, во время ежегодной встречи в Люксембурге, и впервые проведен в 2002 году. Его цель — напомнить миру о проблеме, требующей особого внимания, повысить уровень информированности врачей-педиатров и всего профессионального медицинского сообщества об успехах и проблемах детской онкологии.

Детские онкологические заболевания не возникают просто так. Некоторые злокачественные опухоли являются следствием семейной предрасположенности. Некоторые объясняются воздействием радиации и окружающей среды. Однако предсказать возможность заболевания раком конкретного ребенка чаще всего нельзя. Именно поэтому врачи считают важным шагом к борьбе с недугом раннюю диагностику — сложный процесс, на данный момент требующий особого внимания. Часто раковая опухоль у детей выявляется лишь на третьей стадии, у некоторых детей — лишь на четвертой. Случаи, когда диагноз детям ставят при профилактическом осмотре, единичны.

Ежегодно в мире заболевают раком около 200 тысяч детей, примерно половина умирает, чаще всего из-за отсутствия доступа к современному лечению. В России кадый год диагностируется около 5000 случаев детской онкологии, выздоравливают примерно 80% онкобольных детей.

Молодым родителям врачи рекомендуют обращать внимание на любые, даже самые незначительные симптомы у ребенка. Так, один из случаев рака был обнаружен благодаря странному блику на детской фотографии. Более явными поводами обратиться к врачу могут стать припухлости, бледность кожи, необъяснимое появление синяков, боли или прихрамывание, повышенная утомляемость, длительная температура, частые головные боли и рвота, неожиданное ухудшение зрения, быстрое похудение — предупреждает «РИА Новости».