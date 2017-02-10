В понедельник, 13 февраля, на канале на Амедиатеке и канале AMEDIA Premium стартует 6 сезон сериала «Девочки». Предыдущие сезоны так полюбились миллионам российских телезрителей (и не только девочек), что уже заранее можно сказать, что его ждет успех.

К сожалению, 6 сезон станет финальным. Тем интереснее — считаем мы. Нас ждут сюрпризы, обещают создатели, ссылаясь на таланты главного шоураннера Лины Данэм.

«Все будут счастливы, насколько это возможно в "Девочках". Но паточного хэппи-энда никто и не ждет. Ведь с самого начала история о жизни четырех молодых и прогрессивных нью-йоркских девушек была предельно честна и реалистична, за что и снискала народную любовь», — гласит релиз.

В главных ролях снялись Лина Данэм, Эллисон Уильямс, Джемима Керк, Заша Мэмет, Адам Драйвер, Кристофер Эбботт, Эндрю Рэннеллс, Алекс Карповски, Джеймс ЛеГро, Кэтрин Хан.

Действие происходит в небольшом провинциальном городе, который расположен не так далеко от Гарварда. В числе 9 тысяч зрителей — молодая 32-летняя женщина и ее 16-летня дочь. Они считают друг друга лучшими подругами, любят одну и ту же музыку, одинаково смотрят на жизнь, но часто, как и у всех девочек, их действия оказываются абсолютно непредсказуемыми.

Фото: архивы пресс-служб