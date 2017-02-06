На телеканале «Домашний» в самом разгаре показ исторического сериала «Великолепный век. Империя Кесем». Если вы по каким-то причинам еще не начинали смотреть новый проект от Tims Production, рассказываем, почему вам просто необходимо это сделать.

Оригинальная история

Поклонницам легендарной турецкой саги не стоит волноваться: «Империя Кесем» не является продолжением или спин-оффом «Великолепного века», а значит, может похвастаться новыми героями и сюжетными линиями. 1603 год. На престол восходит молодой султан Ахмед, в дар которому привозят с греческого острова своенравную красавицу Анастасию. Девушка не принимает диких порядков гарема и поначалу пытается сбежать из дворца, однако в конце концов (как это обычно бывает в подобных сериалах) влюбляется в правителя Османской империи. Отметим, что сценарий основан на реальных фактах. Создатели проекта специально консультировались с историками, чтобы в точности воссоздать атмосферу 17-го века.

Невероятные декорации и костюмы

Раз мы заговорили об атмосфере сериала, не можем не коснуться всего того, что делает визуальный ряд таким запоминающимся. Специально для съемок «Империи Кесем» были выстроены два огромных павильона, иллюстрирующих внутреннее убранство знаменитого дворца Топкапы. Он считается одной из главных достопримечательностей Стамбула и сейчас открыт для туристов в качестве музея. Вернемся же к съемочной площадке. Покои султанш, кабинет повелителя, гарем, многочисленные коридоры, хамам — все здесь продумано до мелочей и буквально пышет роскошью. Костюмы героев — отдельный разговор. Шикарные наряды наложниц и султанш, расшитые драгоценными камнями, вызывают непреодолимое желание вернуться на четыре века назад.

Актеры, от которых невозможно оторвать взгляд

И мы сейчас не только о мужчинах, хотя и о них в том числе. Кастинг на главные роли был долгим и продолжительным, однако он того стоил. В итоге красавицу Анастасию сыграли аж три актрисы! Гречанка Анастасия Цилимпоу (что примечательно, тезка главной героини) воплотила на экране образ девушки, которую только что привезли в гарем. Турецкая актриса Берен Саат лучше подошла, по заверению создателей, на роль более зрелой Анастасии, когда та уже получила имя Кесем и стала настоящей правительницей Османской империи. Другая турецкая звезда Нургюль Ешилчай сыграла роль Кесем во втором сезоне проекта. А что касается мужчин-актеров, то просто предлагаем посмотреть кадры из нашей фотогалереи или же включить телеканал «Домашний» в выходные и насладиться прекрасным сериалом.