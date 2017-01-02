Вчера, 1 января 2017 года, фильм «Викинг» поставил рекорд. В первый день года он «заработал» 142 миллиона рублей. Это — почти треть от общей выручки кинотеатров, сборы которых составили приблизительно 440 миллионов рублей, сообщает информационное агентство «ТАСС» со ссылкой на kinobusiness.com.

«Предыдущим обладателем этого достижения было фэнтези "Седьмой сын" 1 января 2015 года — лента Сергея Бодрова в первый для себя день проката взяла 124,1 миллиона рублей», — цитируют СМИ.

Также зрители проголосовали рублем за мультфильм «Три богатыря и Морской царь» (87 млн рублей), фантастическую ленту «Пассажиры» (74,5 млн рублей) и комедию «Елки-5» (67,6 млн рублей).

Всего же со дня премьеры, которая состоялась 29 декабря, детище Андрея Кравчука собрало 257 миллионов рублей. В ленте органично сосуществовали как уже известные актеры, так и те, кто попал в профессию по воле судьбы. Историческая драма о князе Владимире также удостоилась множества восторженных отзывов звезд, которые посетили премьеру в конце прошлого года.

С Чулпан смотрим на Козловского в фильме "Викинг" На этом фото особенно видно,как мы относимся к викингам #премьера Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 27 2016 в 10:52 PST

Аналитики также отмечают, что в этом году зрители более активны. Они принесли в кассы кинотеатров России примерно на 20% больше денег, чем в тот же день 2016 года.

Фото: официальные кадры из фильма