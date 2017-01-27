Скромный парень в очках или похититель женских сердец: почему образ Шурика с таким успехом эксплуатируется современными артистами?

Все помнят Шурика? Смешной «ботаник» в очках — очень настоящий, скромный, интеллигентный и находчивый парень. Он очаровывал сердца советских умниц и красавиц, которым не нужны были солидные капиталы товарища Саахова.

Этот образ, созданный гением отечественной киноиндустрии Леонидом Гайдаем, которому сегодня исполнилось бы 94 года, мил практическим всем постсоветским женщинам (являясь тонким психологом, он применял беспроигрышные приемы, но о них чуть дальше). И это активно и с большим успехом используют современные режиссеры, продюсеры, имиджмейкеры.