Главную роль в комедийной теленовелле, которая растянется на двадцать серий, сыграла Светлана Ходченкова. Это история о журналистке, отягощенной неуживчивым характером. Молодая женщина не может устроить личную жизнь, ссорится с каждым встречным и раздражается по любому поводу. Но ситуация меняется, стоит ей только выпить немного спиртного. Создатели сериал обещают, что даже женщина, которую все бесят, обязательно к финалу сериала найдет настоящую любовь.

«Я не помню себя в таком состоянии, чтобы я на кого-то злилась или кричала, — рассказывает Светлана Ходченкова, исполнительница главной роли. — Я в принципе вовсе не конфликтная, поэтому даже если что-то раздражает, то это проходит быстро. Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, то измени свое отношение к ней. Но если вдруг такое происходит, я могу позвонить друзьям и сказать: "Сейчас меня нужно просто послушать". После того, как я высказываюсь, говорю "спасибо" и кладу трубку. Но, конечно, это свои люди, они меня знают, понимают, привыкли ко мне, они моя отдушина».

Фото: пресс-служба СТС