Впереди как минимум два месяца зимы, сериал «Молодой папа» к тому моменту пересматривать уже надоест, а отпуск и новый сезон «Игры престолов» еще не начнутся. А вот книги смиренно ждали своего часа, пока вы предавались осенней тоске, смотрели сериалы, разгребали предновогодний рабочий аврал и ездили в гости на каникулах. Начало нового года — отличный повод открыть новую книгу.

Ханья Янагихара «Маленькая жизнь»

О «Маленькой жизни» уже говорят, не переставая, и ее, безусловно, еще будут обсуждать, потому что сложно представить, как такое мощное произведение может кого-то не задеть. Роман затягивает с первых слов: сначала история мужской дружбы кажется обманчиво легкой, но уже на сотой странице хочется задержать дыхание, а к финалу и вовсе перестать дышать. «Маленькая жизнь» нарочно отстраняется от жизни большой, все, что мы видим, — это эмоциональный мир героев, мы толком не знаем, в какое время они живут. Однако роман (который уже назвали главным романом года) удивительно гармонично встраивается в 2016 год. В сложный високосный год, в котором мы много раз говорили о насилии, сексуальном и психологическом. В основном обсуждали женские драмы, но «Маленькая жизнь» напоминает о том, как сложно мужчинам хранить и переживать боль, как упорно они молчат о своих травмах и, безусловно, о том, что гендер и ориентация не играют особой роли. Ханья Янагихара пишет сдержанно; слова тут как шрамы, которые в какой-то момент начинают кровоточить.

Дженнифер Уорф «Вызовите акушерку. Подлинная история Ист-Энда 1950-х годов»

Все, что вы хотели знать о быте английских женщин в 50-е годы, есть в книге Дженнифер Уорф. Это воспоминания молодой медсестры, которая работала акушеркой в неблагополучном районе Ист-Энд. Уорф пишет искренне, одинаково честно описывая и радость от рождения ребенка, и кошмарные условия, в которых приходилось существовать. Бытовое насилие процветало, женщины не работали, пытались справиться сразу с тринадцатью-четырнадцатью детьми, контрацепция была ненадежна, многие пытались хоть как-то защититься имбирем и джином. По роману BBC снял сериал, который стал чуть ли не культовым, а Дженнифер Уорф даже застала начало съемок, однако первые кадры, увы, так и не увидела — умерла от рака.

Сильвия Назар «Игры разума»

Гениальный ученый, эксцентричный математик, любимый муж, человек очень свободных нравов Джон Нэш сходит с ума и погружается в ад, из которого ему удастся выбраться самостоятельно, но лишь через много лет. Его семейная жизнь рушится и восстанавливается, его открытия признают, Нэш продолжает исследования, получая одну премию за другой. В 86 лет Джон Нэш и его любимая Алисия не пристегиваются в такси и умирают в один день. Годы безумия, агрессии, ярости, ремиссии и страсти изложены в книге Сильвии Назар без математической точности, но с невероятным вдохновением.

Элизабет Страут «Меня зовут Люси Бартон»

Элизабет Страут порой сравнивают с Чеховым — за скупой язык, жестокую откровенность и хирургическую точность описаний. Страут кажется беспощадной, но именно это и позволяет сочувствовать всем героям без исключения. Многие читали знаменитый роман Страут «Оливерия Киттеридж» или смотрели его превосходную экранизацию. В новом романе семейная тема продолжается (впрочем, почти все книги Элизабет Страут о родственных связях). Это история о сложных отношениях и конфликте поколений, она о молодой женщине, которая переживает тяжелую болезнь и ведет долгие беседы с матерью (и неизвестно, что действует на нее хуже).

Ларс Кеплер «Соглядатай»

Зимой никак не обойтись без загадочных скандинавских детективов. Если вы прочитали всего Ю Несбе, обратите внимание на супругов Андорил — шведов Александру Коэльо и Александра. Можете не запоминать имена, пишет знаменитая пара под псевдонимом Ларс Кеплер. Первый роман «Гипнотизер» стал бестселлером, после чего шведы написали еще несколько очень удачных детективов о красивом комиссаре Йоне Линне. «Соглядатай» — это пятая книга серии. Мало кто ожидал, что Йона Линна вернется (как говорится, ничто не предвещало), но полиция зашла в тупик со своим расследованием. Маньяк рассылает загадочные ролики с женщинами, которых позднее находят убитыми. В общем, то что нужно для холодного вечера.

Орхан Памук «Рыжеволосая женщина»

Тягучая, по-восточному благородная и нежная проза Орхана Памука отлично подойдет для меланхоличных февральских дней. «Рыжеволосая женщина» — роман-притча, в котором по традиции много тайн и намеков. Это история любви и преступления с главной героиней — прекрасной незнакомкой с полными губами и нежным взглядом. Безупречный роман.

Салман Рушди «Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей»

Новый роман лауреата Букеровской премии Салмана Рушди вышел 29 декабря. Книга метафорична, в ней есть и восточная сказочность, и отсылки к Шахерезаде, и, разумеется, актуальный политический контекст. Как заявил сам Рушди: «Я постарался сказать, что воображение, сохраняющее связь с разумом, может стать источником настоящих чудес, но когда оно с разумом расстается — рождает чудовищ».

Анна Козлова «F 20»

Новая работа Анны Козловой, автора сценария нашумевшего фильма Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни». F 20 — код диагноза «шизофрения». Собственно, вся книга — о массовом помешательстве, о депрессии, страдающих подростках, безумных родителях, нейролептиках, алкоголе и сексе. Все это написано кинематографичным языком, ярко, честно и искренне. Иногда кажется, что даже слишком цинично, однако на выходе получается трогательная история о любви, которой так всем не хватает.

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