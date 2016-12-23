Купить недорогие билеты в жаркую страну и отпраздновать Новый год под пальмой не получилось, уехать кататься на лыжах за город – тоже, и начало января вы проводите дома. Но мы уверены – в родном городе на каникулах тоже можно отлично провести время.

Выспаться

Не урывками, только по выходным, как получалось почти весь предыдущий год, а как следует – часов по 11. И никаких «Сколько можно спать?» и «Все проспишь!». Сколько можно – столько и нужно.

Почувствовать себя туристом

Представить, что вы впервые приехали в этот город, ничего о нем не знаете, но очень хотите узнать. Выпить глинтвейна у Большого театра, зайти в маленький винный бар на Маяковке, о котором вычитали в путеводителе по Москве для иностранцев, заглянуть в Булгаковскую «нехорошую квартиру» и исследовать Хитровку, вооружившись текстами Гиляровского. Некоторые люди специально приезжают сюда в отпуск, а потом влюбляются в Москву – у вас тоже получится!

Увидеть друзей

Вы живете в одном городе, но у всех – семья, работа, повседневные дела. Каникулы позволяют выключить из этой схемы хотя бы работу, и потратить освободившееся время на Рождественские встречи (можно – под песни Аллы Борисовны, но можно и нет).

Завести кота

Ну, вдруг вы давно мечтали, но переживали – с кем останется этот маленький котенок, пока вы будете трудиться в офисе и стоять в пробках? А тут – целых десять дней можно посвящать новому члену семьи, кормить, играть и гладить. И сделать 679 фотографий, которые сделают вас, наконец, звездой Инстаграм.

Ходить в музей без очереди

В Новый год улицы города пустеют – большинство уезжает. Людей мало, и это отличный повод навестить любимый зал импрессионистов или фотовыставку. Никаких очередей за билетом, не нужно, потея, ждать, чтобы сдать куртку в гардероб, и ничья голова не перекроет половину «Чаек» Моне, потому что хочет взглянуть на картину поближе.

Пересмотреть все фильмы

В кинотеатре никогда не удается пересмотреть все, что хочется – то работа мешает, то неожиданные пробки, то внезапно свалившаяся усталость. И вот вы опять обнаруживаете себя дома с сериалом «Доктор Хауз», а киноновинки проходят мимо. Начало января – самое время для того, чтобы добраться, наконец, до «Светской жизни» Вуди Аллена, «Джульетты» Озона, «Фантастических тварей» и новых «Звездных войн». Можно подряд и без хлеба.

Гадать

Собрать подруг, наварить кофе, зажечь свечи, поставить зеркала. Чтобы потом, хихикая, по очереди в них всматриваться, а воск лить в кружку. Потому что это весь год вы – серьезный начальник отдела и мать двоих детей, а на каникулах можно побыть смешливой девчонкой, которая верит в самые дурацкие приметы.

Читать бумажные книги

Прогресс не стоит на месте: приложения для чтения, электронные книги, которые легко помещаются в карман – все это, конечно, сделало нашу жизнь мобильнее и проще. Теперь мы можем читать в метро, трамвае или на работе, в перерыве на обед. Но спешка и чтение урывками – совсем не то же самое, что забраться под одеяло с толстенной книжкой (например, с новым романом Ханьи Янагихары, о котором все говорят). И провести целый день, переворачивая страницы.

Сходить на каток

С мужем, друзьями, детьми или даже в одиночестве. Просто кататься под музыку, не уворачиваясь от юных «русских ракет» и парочек, которые катаются исключительно в обнимку. Кстати, в обнимку на каникулах тоже запросто можно кататься – никто не помешает.

Готовить вместе

Откопать новый рецепт свиных ребрышек в вишневом соке, говядины, тушеной в темном пиве или тыквенно-сырного супа прямо в тыкве. Раскатывать домашнюю лапшу с детьми, лепить пельмени с бабушкой, печь с сестрой булочки с корицей, пить вино вместе с мужем. Полученные кулинарные шедевры есть два дня, как будто за окном снова первое января.

Фото: istockphoto.com, shutterstock.com

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