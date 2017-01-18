Завтра православные отмечают Крещение Господне или Богоявление. Накануне праздника — держат строгий пост. А в ночь на 19 января, согласно повериям, открывается небо и все молитвы, просьбы, желания обретают особую силу.

Кто-то в Крещение ходит к реке, где священник освящает воду, после чего ее разрешается набрать в свою посуду всем желающим. Верующие купаются в проруби, очищаясь от всего греховного, что накопилось за год. Воду можно брать и в храмах, по силе своей она не отличается от воды, взятой из речной проруби. Если же ни то, ни другое не является доступным — можно просто набрать обычной воды из-под крана или другого источника, но непременно в Крещенскую ночь, и пользоваться ею как освященной в церкви. Хранят такую воду в темном месте, в специальной посуде. Используют — согласно определенным правилам.

Издревне в деревнях девушки умывались снегом, чтобы стать красивее — крещенский снег считался целебным. А чтобы защитить себя от злых духов, рисовали крест мелом или угольком на дверях дома и прочих построек.

В ночь с 18-го на 19-е в народе было принято гадать на судьбу (несмотря на отрицательное отношение к этому представителей церкви) и просить небо об осуществлении мечт. Перед тем, как загадать желание, обратившись к ночному небу, поставьте на стол чашку с водой и произнесите: «ночью вода сама колыхнется». Когда (и если) это произойдет — загадывайте все, что накопилось на сердце.

В наше время подойдут любые гадания: на книгах, на орехах, можно даже напечь печенек с предсказаниями — самое главное верить в то хорошее, что они принесут. А нежелательные ответы воспринимать как предупреждение: ведь во что мы верим, то и произойдет.

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