В Сети набирает просмотры клип «Вспоминай обо мне, когда пойдет дождь». Слова написала солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук, музыку — продюсер Игорь Матвиенко, а исполнила песню Света Ая из «Города 312». Видеоряд представляет собой сокращенную версию картины «Викинг» режиссера Андрея Кравчука, ставшей одним из самых кассовых фильмов января и вошедшей в топ-10 лидеров мирового кинопроката.

И песня, и клип получились настолько душещипательными, что на глаза невольно наворачиваются слезы.

Съемки клипа состоялись в январе, сообщает сайт WMJ, опубликовавший короткое интервью певицы — сразу же после премьеры фильма, которая состоялась 29 декабря.

Сам фильм рассказывает о временах раннего Средневековья, когда судьбы вершили тяжелые мечи и законы крови. В кадре органично сосуществуют как уже известные актеры, так и те, кто попал в профессию по воле судьбы.

Фото: архивы пресс-служб, kinopoisk.ru