Скабрезные шутки про женские группы больше не актуальны. Сегодня мир узнал, что на постсоветской эстраде действительно существует группа «Пающие трусы» (пишется через «а», произносится с ударением на «ы») — это во-первых. Во-вторых, она претендует на победу в отборе на участие в мировом песенном конкурсе «Евровидения-2017», и представлять будет лидера прошедшего года — Украину. Судя по качеству продукта, который создали девушки за время своего существования в качестве музыкального коллектива (их объединили в 2008 году музыкант Андрей Кузьменко, скончавшийся в ДТП в 2015-м, и продюсер Владимир Бебешко), у них есть на это реальные шансы.

В 2010-м году группа поучаствовала в конкурсе «Новая волна», после чего за нее взялся сам Игорь Крутой и работал с ней вплоть до конца 2014 года. Артистки успели записать 3 альбома и снять ряд видеоклипов.

Лаконичные тексты и запоминающиеся мелодии полюбились зрителю. Понравились они и организаторам отбора, которые совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена 24 исполнителей и музыкальных коллективов, полуфиналистов отбора «Евровидения-2017».

Также в этом списке такие артисты как Виталий Козловский и MamaRika, группы Green Grey, Vivienne Mort, DETACH, O.Torvald, С.К.А.Й., сообщают «Дни».

Напомним, что в прошлом году победа досталась Джамале с ее проникновенной песней «1944».

Фото: starface.ru