В начале января в Сети появились слухи о том, что на международном песенном конкурсе «Евровидение» нашу страну представит финалист шоу «Голос» Александр Панайотов. Сам артист тогда оказался не готов к расспросам. «Я буду счастлив представить нашу страну на конкурсе — для меня это огромная честь. Но пока ничего не хочу загадывать», — прокомментировал тогда он свое «назначение».

Сегодня, с легкой руки Ольги Бузовой, страна узнала о новом кандидате на эту роль, а точнее — кандидатке. «Хотели бы вы, чтобы она представила Россию в Киеве?», — такая фраза сопровождала фото Лены Темниковой на фоне логотипа конкурса.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Янв 31 2017 в 6:03 PST

«Ааа! Как же я хочу, ребята! Я считаю, что это сердце нашей музыки сейчас! Лично мое мнение. Была бы счастлива за подругу. А вы как считаете, мои хорошие?», — вопрошает Бузова.

Александр пытался пробиться на конкурс уже четырежды. Лена представляла страну в 2007 году в составе группы «Serebro», которую покинула со скандалом. Как считаете вы, кто лучше справится с миссией?

На данный момент официальной информации нет. Известно лишь, что представитель России выступит во втором полуфинале международного музыкального конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве 11 мая.

Издание Life.ru сообщало, что в этом году было принято решение не проводить национальный отбор. Обычно музыканты подают заявки на участие в конкурсе, тем самым возникает вероятность появления таких ярких артистов, как, например, «Бурановские бабушки». Или видеоподборок, над которыми смеется весь мир.

Фото: instagram.com