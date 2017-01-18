Вчера в арт-галерее К35 было особенно людно: на открытии первой публичной выставки артиста Амбарцума Кабаняна и художника, фотографа и гримера Ларисы Герасимчук, принадлежащих к команде «Мастерской Петра Фоменко», собрались звезды и друзья. Алена Долецкая, Игорь Чапурин, Елена Подкаминская, Мария Шалаева, Егор Корешков, Иван Поповски, Галина Тюнина и многие другие пришли поздравить хозяев мероприятия.

Долгое время Амбарцум с его пластичным, выразительным телом был музой и моделью Ларисы Герасимчук, а потом и сам взял в руки кисть. Впервые они продемонстрировали результат в родных стенах «Мастерской Петра Фоменко» в 2015 году. Новая выставка включает в себя два раздела: 25 работ Герасимчук, взявшей за основу восприятие тела как рабочего инструмента и предложившей зрителю заглянуть глубже и прожить вместе с ней 25 разных жизней, и более 25 портретов, написанных самим Амбарцумом Кабаняном, – талантливым актером и тонким психологом.

Все работы, написанные в разное время, но неизменно затрагивающие одну и ту же тему взаимодействия тела и души, внешнего и внутреннего, осознанного и подсознательного, можно посмотреть до 5 февраля 2017 года.

Фото: архивы пресс-служб