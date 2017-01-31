Вы замечали, что когда пытаетесь что-то спланировать заранее, кажется, что многое не получается, но если оглянуться назад и проанализировать ситуацию, выясняется, что именно в тот запланированный период нам удалось сделать больше, чем обычно. Попробуем набросать мини-план на февраль.

Заглянуть в счастливое будущее позволит прогноз астролога. Кого ждут любовные свидания в этом месяце, подскажет секс-гороскоп на февраль.

Составить бьюти-план на месяц можно с помощью лунного календаря стрижек на февраль, в котором вы подберете самые удачные даты для косметических процедур.

Всему организму потребуется перезагрузка и подготовка к весеннему периоду, поможет в этом особый режим питания. Пусть этот переход окажется более мягким и без стрессов.

Как известно, февраль — переходный период между зимой и весной, поэтому уже сейчас пора подумать об обновлении гардероба и выбрать несколько актуальных тенденций весны-лета 2017 года.

Не переживайте, если в этом месяце не всем вашим планам суждено будет реализоваться, ведь самое главное, вы уже на один, а некоторые и на два шага приблизятся к своей мечте. А чтобы вам лучше и позитивнее мечталось, Passion.ru дарит вам эти обои для рабочего стола.

Какие обои вы хотели бы увидеть в марте?