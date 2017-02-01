Совсем скоро, 12 февраля 2017 года, состоится 59-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми». Мы вспомнили скандалы предыдущих лет: самые таинственные, самые глупые, самые позорные и один — самый сексуальный.

Самые таинственные

Церемония вручения «Грэмми-2016» ознаменовалась целой серией весьма таинственных скандалов.

Доподлинно неизвестно, что помешало Рианне выйти на сцену в прошлом году. Официальная причина — запрет врача: звезда была простужена, после некоторых раздумий команда решила пропустить выступление, чтобы не вызвать дальнейших проблем певицы с голосом. Однако есть и другая версия.

Инсайдеры утверждают, что за два дня до торжества у артистки внезапно испортилось настроение во время одной из репетиций — и она устроила форменную истерику организаторам из-за проблем с аппаратурой и администрированием. В день Х Рианна петь отказалась.

В пользу версии о проблемах с аппаратурой и истерике свидетельствует другой казус, случившийся во время выступления Адель. У артистки отключился микрофон, правда, всего лишь на несколько секунд.

Певица и бровью не повела, зато позже, согласно свидетельствам очевидцев, заедала стресс бургерами.