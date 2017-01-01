Встретить новогодние праздники без спешки и суеты? Нет проблем! Распределите подготовку к самому важному празднику года заранее.

Начните с планирования бьюти-процедур по лунному календарю стрижки волос на декабрь. Прежде чем посетить салон, подберите модную стрижку, пересмотрите интересные идеи для маникюра, продумайте, какая косметика вам понадобится для новогоднего макияжа. Кстати, чтобы прилично сэкономить на новомодных процедурах, вы можете воспользоваться интересными советами нашего бьюти-редактора.

2017 – год огненного Петуха, поэтому в новогоднем образе сделайте ставку на яркие, дорогие вещи и украшения, даже если вы не верите в приметы.

А чтобы в декабре 2016 у вас все получилось, воспользуйтесь рекомендациями нашего астролога. Одиноким дамам стоит воспользоваться сентиментальным и романтичным настроем большинства мужчин и найти себе пару для встречи Нового года.

Обои от Passion.ru помогут спланировать все важные моменты в вашей жизни и наполнить каждый день новым содержанием. И пусть ваш декабрь станет самым спокойным и радостным!

Какие обои вы хотели бы увидеть в феврале?