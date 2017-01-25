Сегодня, 25 января — Татьянин день. Многие из нас считают его особенным, но лишь единицы знакомы с историей этого праздника, его приметами. Просвещаемся!

25 января церковь почитает святую мученицу Татиану Римскую, подвергшуюся пыткам за веру при малолетнем императоре Александре Севере в 3 веке, а студенты отмечают свой «профессиональный» праздник.

Святая мученица Татиана родилась и была воспитана в Риме, в семье тайно исповедовавшего христианство сановника. Святой женщину признали после того, как во время гонения на христиан ее схватили и привели в капище Аполлона, где принуждали принести жертву языческому идолу. Она отказалась, за что была подвергнута жестоким пыткам. Татиана осталась непоколебимой и лишь молилась, и Бог услышал ее молитвы. Согласно легенде, статуи языческих богов разрушались трижды, а следы мучений, которым подвергали святую Татиану, исчезали.

Святая Татиана считается покровительницей студентов благодаря императрице Елизавете Петровне, которая 25 января в 1755 году подписала указ «Об учреждении Московского университета». 25 января 2005 года президент России официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов, подписав указ «О Дне российского студенчества».

В народном календаре Татьянин день называют также Бабий кут. Так называлось место у печи, где находились предметы домашней утвари, хозяйка проводила там много времени, пишет calend.ru. На Руси в честь Татьяниного дня старшая женщина в семье пекла каравай, символизирующий солнце. От него каждый должен был отломить и съесть хотя бы кусочек, на счастье и удачу.

В наши дни караваи уже никто не печет, однако вы тоже можете провести своеобразный ритуал на привлечение удачи и успехов. Купите круглый белый хлеб и положите его на подоконник на растущей Луне. После этого каждый день откусывайте от него по кусочку и представляйте, какие успехи вас ожидают.

Считается, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой и легко выйдет замуж. Но замуж хотели все, поэтому в старину незамужние девушки делали в этот день метлу и старались оставить ее в доме желанного жениха, но так, чтобы свекровь не нашла.

Согласно народным приметам, если в Татьянин день стоит мороз, значит, будет хороший урожай в этом году, снег — к дождливому лету, метель — к засухе.

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