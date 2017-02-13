Мюзикл с Райаном Гослингом и Эммой Стоун покорил сердца еще одного жюри

Несмотря на противоречивые отзывы, мюзикл «Ла-Ла Ленд», главные роли в котором исполнили Райан Гослинг и Эмма Стоун, снова признан лучшим, на этот раз по итогам премии Британской академии кино- и телевизионных искусств БАФТА. Творение режиссера Демиена Шазелла было названо «Лучшим фильмом года», сам он получил статуэтку «Лучший режиссер», а Эмма Стоун стала «Лучшей актрисой». Также фильм получил приз «За лучшую музыку».

«Лучшим британским фильмом» стала драма «Я, Дэниэл Блейк» о двух немолодых людях с непростой судьбой:

Приз за «Лучший монтаж» достался фильму «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge) Мела Гибсона.

«Лучшим художником по костюмам» стала Мадлен Фонтейн из команды «Джеки» с Натали Портман в роли Джеки Кеннеди.

Приз за «Лучший грим» получила команда фильма «Флоренс Фостер Дженкинс».

Приз за «Лучшую звукооператорскую работу» — команда фильма «Прибытие».

«Лучшей актрисой второго плана» была признана Виола Дэвис.

«Лучшим фильмом на иностранном языке» выбрали работу венгерского режиссера Ласло Немеша «Сын Саула».

«Лучшим документальным фильмом» признан «Тринадцатый».

«Лучшим адаптированным сценарием» стал «Лев» Люка Дэвиса, а «Лучшим актером второго плана» — его актер Дев Патель.

Приз за «Лучший оригинальный сценарий» получила команда фильма «Манчестер у моря». Сыгравший в нем Кейси Аффлек был удостоен премии за «Лучшую мужскую роль».

Фото: архивы пресс-служб