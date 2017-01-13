«Работа в студии была невероятно интересной и увлекательной, — рассказывает Светлана. — Все постоянно переделывалось, перекраивалось, переписывалось, перепевалось и заново сводилось. Обычно несложно встать у микрофона, записать несколько вокальных дублей, а здесь было все в новинку. Иногда, например, я слышала от Игоря Матвиенко: "Доверься и иди за гармонией! Лети за ней!" Перед этим ставили видеоотрывок, на который должна быть положена записываемая в данный момент музыка... И ты ловишь это настроение, соединяешь его с устными наставлениями из аппаратной и... "полетели"!»
«Вспоминай обо мне...» : премьера клипа на музыку из «Викинга»
Игорь Матвиенко написал всю музыку к фильму, но особенно хотел бы выделить песню «Вспоминай обо мне, когда пойдет дождь». Ее исполнила Светлана Ая, солистка группы «Город 312».